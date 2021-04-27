Житель Бурятии закупился гаджетами на краденые деньги

Молодой мужчина купил по чужой карте четыре мобильных и сбыл прохожим
В Улан-Удэ задержали 28-летнего жителя Баргузинского района. Молодого человека подозревают в краже денежных средств с банковской карты.
- Установлено, что в конце марта 49-летняя жительница Селенгинского района выронила на автовокзале Улан-Удэ паспорт, в котором находилась кредитная карта и листок с пин-кодом. Ничего не подозревающая женщина села в маршрутный автобус и поехала в Селенгинский район. Проходивший мимо 28-летний житель Баргузинского района поднял паспорт. Обнаружив в нем банковскую карту с пин-кодом, злоумышленник приобрел в разных торговых точках четыре сотовых телефона, которые позже сбыл прохожим, - рассказали в МВД Бурятии.
Молодой человек растратил около 33 тысяч рублей. К тому же, он выбросил найденный паспорт. Сельчанка обнаружила пропажу только спустя несколько часов, затем заблокировала банковскую карту и обратилась к правоохранителям.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого при помощи камер видеонаблюдения. Молодого воришку задержали по месту жительства в Баргузинском районе.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Кроме того, полицейские рекомендуют жителям республики соблюдать меры имущественной безопасности:
- не хранить рядом с банковской картой информацию о пин-коде;
- находясь в многолюдных местах, внимательно следить за своим имуществом;
- при утере банковской карты незамедлительно заблокировать платежное средство.
Если вы все же стали жертвой преступного посягательства, незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции либо по телефонам: 102 (112).
фото: pixabay.com
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