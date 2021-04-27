В Улан-Удэ бомж убил женщину, отказавшую ему в сексе

Преступление удалось раскрыть не сразу







4 апреля в заброшенном здании на территории бывшей промышленной базы на улице Трактовая в Улан-Удэ прохожий обнаружил тело 44-летней женщины с травмами головы. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело и начали расследование.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, отдаленность, захламленность и безлюдность места преступления, отсутствие улик и очевидцев не позволили раскрыть преступление по горячим следам, но работа по делу не прекращалась. К расследованию подключились опытные следователи-криминалисты следственного управления и сотрудники уголовного розыска МВД Бурятии.Досконально изучалась характеристика личности потерпевшей. Она являлась одинокой женщиной, проживала неподалеку, в последнее время злоупотребляла спиртным. Ее телефон перестал работать в конце марта, однако несколько знакомых уверяли, что виделись с ней в начале апреля, что привело к расширению временных рамок, охватываемых расследованием. Повсеместно изымались записи систем наружного видеонаблюдения за прошедшие несколько недель, их массив детально изучался, пока не удалось обнаружить на одной из них изображение потерпевшей вместе с незнакомым мужчиной.По другим записям удалось отследить их путь до продуктового магазина, где мужчина приобрел спиртное; далее они проследовали в сторону промзоны, где позднее обнаружено тело потерпевшей. На всех записях мужчина находился в маске и скрывал лицо. Однако в ходе подворовых и поквартирных обходов удалось найти нескольких свидетелей, которые по одежде узнали в спутнике потерпевшей бездомного мужчину, обитавшего в коллекторах местной теплотрассы.Вскоре полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. В ходе допроса мужчина сознался в преступлении.Как рассказал бездомный, 28 марта около полудня обвиняемый повстречал возле продуктового магазина незнакомую женщину, которой предложил уединиться. Купив спиртное, они вдвоем пришли в заброшенное здание бывшей промбазы, где стали употреблять алкоголь. Затем мужчина потребовал от новой знакомой интимной близости, но, получив отказ, схватил кирпич и с силой нанес им несколько ударов по голове своей жертвы. От полученных повреждений потерпевшая скончалась. После этого обвиняемый прибрался на месте преступления и скрылся. Тело потерпевшей обнаружили лишь спустя неделю.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Бездомному уже предъявлено обвинение, он заключен под стражу.Фото: Следственный комитет Бурятии