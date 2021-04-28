В Бурятии специалиста РАЛХа осудили за незаконную рубку леса

Женщина так и не признала свою вину





Летом прошлого года Закаменский районный вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного специалиста-эксперта Республиканского агентства лесного хозяйства. Женщину признали виновной в незаконной рубке, совершенной с использованием служебного положения в особо крупном размере, и в подстрекательстве к совершению незаконной рубки в особо крупном размере. Ущерб от преступлений составил 940 тыс. рублей. Виновную приговорили к 4 годам лишения свободы условно.

Осужденная обжаловала приговор в апелляционном порядке. Верховный суд Бурятии с учетом позиции прокурора ее доводы о незаконном осуждении признал несостоятельными.Не согласившись с судебными решениями, женщина обратилась в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, продолжая утверждать о своей невиновности.«По результатам рассмотрения судебная коллегия признала обоснованными выводы нижестоящих судов, оставив приговор без изменения», сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.Фото: «Номер один»