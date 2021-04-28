В Улан-Удэ пенсионер с ножом напал на два офиса микрозаймов

Пьющему несколько дней мужчине не хватало денег на алкоголь





Вчера днем правоохранителям Улан-Удэ поступило сообщение о разбойном нападении на микрофинансовую организацию на ул. Терешковой. Как рассказали сотрудники офиса, к ним зашел мужчина и, угрожая ножом, стал требовать деньги. Однако сотрудница успела спрятаться в подсобном помещении и сообщила о нападении в полицию. Не получив желаемого, нападавший скрылся.

Ориентировку на злоумышленника передали всем нарядам Росгвардии. Вскоре правоохранители заметили похожего мужчину на бульваре Карла Маркса, где он распивал спиртное в компании нескольких человек. Отличительными приметами разыскиваемого стали зимняя куртка и две медицинские маски, надетые злоумышленником одновременно. При личном досмотре у мужчины во внутреннем кармане куртки был обнаружен и изъят нож.





На следующий день деньги снова закончились, и мужчина вновь решился на преступление. Пенсионер, вооружившись ножом, совершил нападение на офис микрофинансовой организации по ул. Терешковой. Однако оператор смогла закрыться в подсобном помещении, и злоумышленник скрылся без добычи.









Подозреваемого, которым оказался 63-летний горожанин, доставили в полицию. Там выяснилось, что днем ранее пенсионер совершил разбойное нападение на аналогичную организацию на ул. Жердева, откуда похитил около 2,5 тысяч рублей.Как сообщили в МВД Бурятии, мужчина пояснил следователю, что употреблял алкоголь несколько дней. 26 апреля спиртное и деньги закончились, и пенсионер решил совершить преступление. Офис микрозайма он выбрал потому, что ранее брал там деньги и знал расположение дверей и количество сотрудников. На похищенные деньги он приобрел алкоголь и продолжил распивать его с товарищами. В ходе застолья пьяный мужчина даже поделился с собутыльником, что совершил разбойное нападение на финансовую организацию, однако тот ему не поверил.В полиции отметили, что мужчина ранее не судим и к уголовной ответственности не привлекался. Сейчас в отношении него возбуждены уголовные дела по статье «Разбой». Решается вопрос об избрании меры пресечения.Фото и видео: МВД Бурятии, Росгвардия Бурятии