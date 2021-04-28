В Улан-Удэ любитель несовершеннолетних девочек лишился телефона

Потерпевшего мужчину привлекут за вовлечение подростков в употребление алкоголя



В полицию Улан-Удэ обратился 31-летний мужчина. Он рассказал, что на днях малознакомая 16-летняя девушка похитила у него телефон. Ущерб составил 15 тысяч рублей.



Выяснилось, что мужчина в соцсетях познакомился с 16-летней студенткой одного из техникумов. После переписки они решили встретиться. Несовершеннолетняя пришла на встречу со своей подругой.



- Новый знакомый пригласил их в гости для распития спиртного, зная их возраст. После распития гостьи решили поехать домой. Одна из девушек попросила у хозяина жилища телефон, якобы, для звонка. Когда молодой человек отвлекся, несовершеннолетние выбежали из квартиры, - рассказали в МВД Бурятии.



Полицейские задержали студентку, изъяли телефон и вернули владельцу. В отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



За вовлечение подростков в употребление алкоголя любителя знакомств с несовершеннолетними девочками привлекут к административной ответственности.





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