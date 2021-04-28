В Бурятии пропали двое парней

Молодые люди ушли из дома в селе Галтай и не вернулись







В Бурятии полицейские разыскивают 17-летнего Валерия Зайцева и 18-летнего Артура Иванова. Ночью 24 апреля молодые люди ушли из села Галтай Мухоршибирского района и до настоящего времени не вернулись.

Был одет в куртку синего цвета, синий спортивный костюм, синие кроссовки.





Приметы Валерия Зайцева: европейской внешности, на вид 17-18 лет, рост 180, плотного телосложения, волосы черные, глаза карие.Была одет: куртка черного цвета, спортивные трико темного цвета и белые кроссовки.Приметы Артура Иванова: европейской внешности, на вид 18-19 лет, рост 160, худощавого телосложения, волосы светло-русые.При наличии какой-либо информации о пропавших или их местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (30143) 21-3-30, 8-924-396-99-55 или 102 (112).