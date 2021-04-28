Житель Улан-Удэ украл рюкзак с книгами у ребенка

Злоумышленник похитил имущество, когда мальчик пополнял баланс телефона





25 апреля в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже от 41-летнего жителя села Сотниково. Он сообщил, что днем в магазине самообслуживания на улице Кабанской неизвестный похитил рюкзак у его 11-летнего сына. В сумке лежали книги и зарядное устройство от телефона. Ущерб составил около 5,5 тысяч рублей.

Как выяснилось, злоумышленник забрал лежавший около терминала рюкзак подростка, пока тот проводил операцию по пополнению баланса телефона. С рюкзаком мужчина проследовал в зал, затем, как и планировал, купил спиртное и покинул помещение.









По камерам в торговой точке полицейские установили приметы подозреваемого, позже 31-летний горожанин был задержан.Как отметили в МВД Бурятии, в 2016 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное изъято.Фото и видео: МВД Бурятии