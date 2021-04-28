В Улан-Удэ на пожаре обгорели два парня

Причиной возгорания дома стало неосторожное обращение с огнем





В Улан-Удэ минувшей ночью произошел пожар в одноэтажном жилом доме по ул. Загорской.

На момент прибытия пожарных брусовой дом был охвачен огнем. К этому времени хозяева самостоятельно покинули горящее строение. В ходе эвакуации двое молодых людей 19 и 16 лет получили множественные ожоги. После оказания первой медицинской помощи их отпустили домой.







15 минут потребовалось пожарным для локализации очага, еще 19 минут ушло на полную ликвидацию возгорания. Всего на тушение было задействовано 18 пожарных и 3 единицы техники.





Как сообщили в МЧС Бурятии, в результате пожара сгорели крыша дома и веранда. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.Фото: МЧС Бурятии