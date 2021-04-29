Житель Бурятии ушел с животноводческой стоянки и пропал

Последний раз мужчину видели на берегу реки







В Бурятии полицейские разыскивают 43-летнего уроженца села Аргада Курумканского района Шагжи Цыремпилова. Утром 18 апреля мужчина ушел из животноводческой стоянки в заимке Гэбэдэй и до настоящего времени не вернулся. По имеющейся информации, в последний раз его видели около реки Аргада около 12 часов того же дня.

Заявление от его близких поступило в полицию 26 апреля.Приметы: азиатской внешности, на вид 45-50 лет, рост 176 см, среднего телосложения, волосы темно-русые.Был одет: куртка «горка» темно-зеленого цвета, штаны темного цвета, шапка спортивная серого цвета, берцы черного цвета.При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 29-57-74, 8-902-161-21-78 или 02 (112).