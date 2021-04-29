В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили женщину

Пострадавшая доставлена в больницу





Очередной наезд на пешехода произошел сегодня в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, около 7-15 утра 36-летний водитель автомобиля «Тойота Виш» на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Хоринская сбил 52-летнюю женщину. Пострадавшая доставлена в больницу для осмотра.

Как отметили в ГИБДД, на месте происшествия выявлены недостатки содержания улично-дорожной сети, составлен соответствующий акт.Всего с начала года на нерегулируемых пешеходных переходах произошло 26 ДТП (в прошлом году 20), в результате которых 2 человека погибли и 25 травмированы.Фото: ГИБДД Бурятии