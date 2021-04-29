В Улан-Удэ уличный фонарь превратился в факел

«Вот что значит, сгорел на работе», иронизируют горожане



В паблике «Аноним 03» появилось видео с одной из дорог Улан-Удэ. Горожане запечатлели пылающий уличный фонарь, расположенный у проезжей части. Улан-удэнцы успели наделить картину своими смыслами.



- Светя другим, сгорает сам, - комментирует улан-удэнец.



- «Ночь, улица, фонарь, аптека…», - процитировал Иосифа Бродского другой.



- Вот что значит, сгорел на работе, - добавляют в паблике.



- Фонарь просто огонь, - иронизируют там же.









- Произошло короткое замыкание в натриевом светильнике. Сегодня МБУ "Горсвет" производит замену светильника. Старые лампы такие как натриевые очень сильно нагреваются

сейчас в городе идет замена половины всех уличных светильников на светодиодные. На сегодня обновлено уже почти 7 тысяч светильников, - прокомментировали в Комитете городского хозяйства.







фото: "Аноним 03" В паблике «Аноним 03» появилось видео с одной из дорог Улан-Удэ. Горожане запечатлели пылающий уличный фонарь, расположенный у проезжей части. Улан-удэнцы успели наделить картину своими смыслами.- Светя другим, сгорает сам, - комментирует улан-удэнец.- «Ночь, улица, фонарь, аптека…», - процитировал Иосифа Бродского другой.- Вот что значит, сгорел на работе, - добавляют в паблике.- Фонарь просто огонь, - иронизируют там же.- Произошло короткое замыкание в натриевом светильнике. Сегодня МБУ "Горсвет" производит замену светильника. Старые лампы такие как натриевые очень сильно нагреваютсясейчас в городе идет замена половины всех уличных светильников на светодиодные. На сегодня обновлено уже почти 7 тысяч светильников, - прокомментировали в Комитете городского хозяйства. Как ранее писал "Номер один" , в этом году в городе поменяют 45 процентов старых светильников на современные светодиодные и 107 щитов на автоматизированную систему управления наружным освещением. Работы идут без привлечения бюджетных средств в рамках энергосервисного контракта, который был подписан в январе этого года с ООО «Энергоника» из Москвы. Компания стала победителем открытого конкурса на проведение работ на общую сумму 207,7 млн рублей.фото: "Аноним 03"