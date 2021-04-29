В Бурятии пьяный экс-полицейский обматерил действующего коллегу

За публичное оскорбление представителя власти пенсионера МВД будут судить





В Бурятии направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника МВД России. Он обвиняется в публичном оскорблении представителя власти.

Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, в феврале 2021 года пьяный пенсионер МВД РФ находился на перроне железнодорожного вокзала станции Северобайкальск. Сотрудник транспортной полиции пригласил его в отдел для составления административного протокола по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).«Мужчина, недовольный действиями представителя власти, в присутствии посторонних граждан публично оскорбил его грубой нецензурной бранью. Тем самым, унизив его честь и достоинство, как человека, так и сотрудника МВД РФ», - отметили в прокуратуре.Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»