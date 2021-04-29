В Улан-Удэ двухлетний ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком

Детский омбусмен просит горожан быть внимательнее к детям во время праздников



Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина сообщила, что в апреле участились случаи травмирования детей в быту. На днях в больницу с ожогами поступили двое малышей.



- В двадцатых числах апреля дети двух и пяти лет получили термические ожоги. Один ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком, находясь дома, а другой обжегся кипятком, находясь в бане. Детям потребовалась медицинская помощь. Мы привыкли считать, что наш дом - самое безопасное место, но не для ребенка, потому что он ухитряется причинить себе вред самыми разными способами, - сообщила детский омбудсмен.



Наталья Ганькина отметила, что большинство происшествий происходит из-за недостаточного внимания взрослых к проблеме безопасности детей в быту.



- Возьмите бытовую безопасность детей под свой контроль. Впереди длительные выходные, проведите это время максимально безопасно, будьте рядом со своими детьми! – призвала Наталья Ганькина.





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