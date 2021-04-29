Пропавший житель Бурятии найден мертвым на берегу реки

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено
43-летний уроженец села Аргада Курумканского района, пропавший 18 апреля, найден мертвым.
Напомним, утром 18 апреля мужчина ушел из животноводческой стоянки в заимке Гэбэдэй и пропал. В последний раз его видели около реки Аргада около 12 часов того же дня. Заявление о пропаже мужчины поступило от его близких 26 апреля.
«Тело мужчины, предварительно, без признаков насильственной смерти, обнаружено на берегу реки Аргада недалеко от животноводческой стоянки», - сообщили в МВД Бурятии.
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