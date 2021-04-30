В Бурятии самому юному уголовнику всего 10 лет

Детский омбудсмен посетила Центр временного содержания несовершеннолетних преступников



Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина посетила Центр временного содержания несовершеннолетних преступников в Бурятии. Сейчас в учреждении находятся 14 подростков. Их поместили в центр за совершение общественно опасных деяний до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности.



- Самому младшему из ребят 10 лет, самому старшему - 15. Почти все подростки находятся здесь за совершение деяний корыстной направленности. Поговорила с каждым, никто больше не хочет попадать в центр, обещают больше не нарушать закон. Изучая обстоятельства совершения детьми правонарушений, пришла к выводу, что необходимо проводить работу и с родителями, ведь после центра дети возвратятся в привычную для них среду, - высказалась Наталья Ганькина.



После визита детский омбудсмен подготовила поручения районным комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав о проведении работы с семьями и подростками по предупреждению совершения повторных общественно опасных деяний.





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