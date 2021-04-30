Огнеборцы потушили крупный пожар в Улан-Удэ

Горел гаражный бокс на улице Шаляпина





Вчера в Улан-Удэ огнеборцы выезжали на тушение пожара в гаражном боксе на улице Шаляпина. На момент прибытия пожарных горела кровля строения. Совместно с рабочими из гаража они эвакуировали 3 единицы техники. Общая площадь пожара составила более 300 квадратных метров, никто не пострадал. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращением с огнем.





Как сообщили в МЧС Бурятии, еще один пожар произошел минувшей ночью в жилом доме по ул. Печерская в Улан-Удэ. Предварительно, в результате короткого замыкания электропроводки пожар распространился на крышу, огнем повреждена кровля дома. Жертвой огненной стихии стал 30-летний мужчина, отравившийся продуктами горения. Его передали прибывшей бригаде медиков.





Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения республики реагировали на 31 пожар, в большинстве случаев это были загорания мусора и сухой растительности.Фото: МЧС Бурятии