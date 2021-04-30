В районе Бурятии без вести пропал дедушка

Волонтеры ищут добровольцев для помощи в поисках

В Бичурском районе Бурятии разыскивают 64-летнего мужчину. С 24 апреля его местонахождение остается неизвестным. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» отмечают, что пожилой сельчанин нуждается в медицинской помощи.Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие.Был одет в черную толстовку, темно-синее трико, черные ботинки и черную шапку.Кроме того, для поиска дедушки волонтеры ищут добровольцев. Всех, кто располагает какой-либо информацией, «Лиза Алерт» просит сообщать по телефону горячей линии: 8 800 700 54 52, либо по номеру 112.фото: Лиза Алерт