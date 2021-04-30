В Бурятии сельчанин забил приятеля металлическим совком

После расправы мужчина лег спать, а проснувшись, вызвал полицию





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Джидинского района, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, обвиняемый проживал в селе Петропавловка в помещении бывшей обувной мастерской. Мужчина злоупотреблял спиртным. Вечером 16 февраля к нему в гости пришел знакомый, с которым они стали употреблять алкоголь.Спустя пару часов во время застолья между мужчинами из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку. Обвиняемый повалил собутыльника на пол, с силой стал наносить ему удары ногами по туловищу, после чего схватил металлический совок, которым продолжил избивать противника по голове. Когда 63-летний потерпевший перестал подавать признаки жизни, нападавший успокоился, лег на кровать и уснул.Около полуночи он проснулся. Увидев мертвого гостя, мужчина позвонил в полицию и на месте дождался приезда участников следственно-оперативной группы.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»