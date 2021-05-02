В местности "Вышка" Тунскинского района сгорел двухэтажный гостевой дом

Огонь перекинулся на соседний дом



Вечером 1 мая в местности «Вышка», что расположена вблизи села Жемчуг Тункинского района, произошло загорание двухэтажного гостевого дома, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



Первой на тушение возгорания прибыла добровольная пожарная команда МО СП «Жемчуг». К этому моменту дом был охвачен огнем, пламя распространилось на соседний двухэтажный жилой дом, была угроза перехода огня на другие строения.



"Тушение пожара осложнялось плотной застройкой и интенсивностью горения. Также к ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы двух пожарных частей 10-го Тункинского отряда ГПС РБ и работники Тункинского национального парка. Активное участие в тушении пожара и спасении имущества принимали местные жители", - сообщает пресс-служба ведомства.



В результате пожара огнем уничтожены два двухэтажных дома, поврежден летний дом. Благодаря совместным усилиям участников тушения пожара не допущен переход огня на еще один соседний дом и гараж.



"Проживавшие в сгоревшем гостевом доме граждане размещены в другом доме. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются", - добавили в агентстве.



При обнаружении пожара нужно незамедлительно сообщить об этом по телефону «101» или «112»!



Фото: пресс-служба РА ГО и ЧС

