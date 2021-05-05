В Бурятии найдены тела всех трех погибших под лавиной туристов

Вертолетом МЧС их доставили в Иркутск





МЧС Бурятии завершило операцию по поиску туристов, попавших под лавину на перевале Горелова вблизи населенного пункта Монды. Тела всех трех погибших найдены.

Напомним, вечером 3 мая на телефон спасения от участника зарегистрированной туристической группы поступило сообщение о том, что на перевале Горелова произошел сход снежной массы. В момент происшествия в указанном районе находилась туристическая группа из Красноярского края численностью 5 человек, следовавшая по маршруту, пролегающему вдоль рек Буговек – Мугувек - Белый Иркут.Для проведения спасательных работ была привлечена авиация МЧС России. Двух оставшихся в живых туристов эвакуировали из труднодоступной местности, вертолетом доставили в Иркутск и передали врачам скорой. Их состояние оценивалось как удовлетворительное.Прибывшая в район схода снежной массы группа спасателей извлекла из снега тело погибшего туриста, а затем продолжила поиски остальных членов туристической группы. При помощи лавинных щупов спасателям предстояло обследовать около 120 тысяч квадратных метров снежного покрова. Спустя 3 часа работ, в 10 метрах от места гибели первого мужчины, на глубине около полутора метров были обнаружены тела еще двух туристов. После извлечения из-под снега тела погибших доставили вертолетом МЧС в Иркутск. Всего к работам привлекались 48 спасателей и 8 единиц техники.Фото: МЧС Бурятии