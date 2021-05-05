Автомобиль иркутян перевернулся на трассе в Бурятии

22-летняя пассажирка госпитализирована





ДТП произошло днем 4 мая в Тункинском районе Бурятии. 28-летний водитель автомобиля «БМВ», ехавший со стороны поселка Монды в направлении Култука, в 3-х км от села Зактуй не справился с управлением и перевернулся.

В результате аварии травмы получила 22-летняя пассажирка автомобиля, девушка госпитализирована в Слюдянскую ЦРБ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель и пассажирка попавшего в ДТП автомобиля - жители Иркутской области.Фото: ГИБДД Бурятии