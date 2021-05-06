В районе Бурятии дороги превратились в грязевые окопы

Жители Иволгинского района просят местные власти предпринять меры

В интернет-сообществе «Аноним 03» жители Иволгинского района села Поселье бьют тревогу – по дорогам невозможно проехать. В паблике опубликовали фотографии, на которых видно, что местные трассы превратились в грязевые окопы с наступлением весны.

- Мы живём в Поселье, ДНТ «Рубин». У нас вообще размыло дороги, к нам не могут попасть ни скорая помощь, ни пожарная машина, а о такси вообще речи нет. В нашей семье двое детей-инвалидов, мы даже на своей машине не можем спокойно съездить в больницу. Мы не просим чтобы вы нам положили асфальт, посыпать дороги просим. Улица Светлая, по которой мы ездим - просто ужас. Это только начало весны, и только дожди начались. Скоро мы вообще не сможем выбраться, - рассказывают сельчане.







Пост вызвал обсуждение среди горожан. Многие отметили, что проблемы дачных некоммерческих товариществ должны решаться на локальном уровне.

- Вы своего председателя просить должны. Членские взносы уплачиваете, наверное? Либо на отсыпку и грейдирование доп. сбор должен быть. Все решается на собраниях членов ДНТ, - отметили там же.







- Пора бы уже давно Правительству взять под контроль работу председателей ДНТ и СНТ? Буквально провести проверки по документации, бух.учет. А то постоянно читаю в сетях про разборки в днт. Какие-то рейдерские захваты, то про умыкнувшего деньги председателя. Раз эти днт и снт расплодились по городу и окраинам столько, то соответственно пора следить за их работой. В конце концов, речь идет ведь о десятках тысяч семей. И все мы понимаем, что это не дачники и садоводы, а живущие там постоянно и имеющие единственное жилье, - высказалась горожанка.

- Дачное некоммерческое товарищество...По закону, получается, вам самим необходимо собирать/сбрасываться на решение всех проблем...Печально, но люди сами себя загнали в эту ловушку...Ни школ, ни детсадов, ни поликлиник не предусмотрено в таких поселениях, как и проведение газопроводов и дорог, - отметили там же.





фото: Аноним 03