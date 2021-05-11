В Бурятии утонули двое мужчин, пытавшихся пересечь реку верхом на лошади

Тело одного из погибших так и не нашли





Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, происшествие случилось 7 мая на реке Джида в Закаменском районе. По предварительной информации, двое мужчин решили пересечь реку на лошади. Родственник, который не смог дозвониться до них, прибыл на место и обнаружил лошадь без наездников. Тело одного из пропавших сразу же нашли неподалёку. Его вынесло на берег.

Тело второго мужчины в возрасте 42-лет искали три дня. Спасатели обследовали 30 км береговой линии и акватории реки Джида. Однако поиск результата не дал.Фото: pixabay.com