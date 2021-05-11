В Бурятии пьяный водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Нарушителя задержали прибывшие росгвардейцы





ДТП случилось в селе Сосново-Озерское. Как сообщили в Росгвардии Бурятии, очевидцем происшествия стала продавец продуктового магазина. Женщина услышала крики о помощи и выскочила на улицу. Увидев, что на пешеходном переходе лежит ребенок и рядом стоит автомобиль, продавец нажала кнопку тревожной сигнализации.

Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны вызвала скорую и помогла загрузить девочку в реанимобиль. Водитель, 32-летний местный житель, был задержан и передан сотрудникам ДПС.В ходе медицинского освидетельствования в крови задержанного мужчины обнаружен алкоголь. По факту ДТП проводится проверка.Фото: Росгвардия Бурятии