У разбившегося в Улан-Удэ мотоциклиста не было прав

За это его дважды привлекали к административной ответственности







В ГИБДД Бурятии сообщили подробности смертельного ДТП с мотоциклистом , случившемся вчера вечером в центре Улан-Удэ.

Как рассказали в Госавтоинспекции, 26-летний водитель мотоцикла «Хонда», следуя со стороны ул. Ербанова, при попытке объехать работающий там трактор не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. От полученных травм байкер скончался на месте.В ГИБДД отметили, что мотоциклист не имел водительских прав. За это его только в этом году дважды привлекали к административной ответственности.Фото: ГИБДД Бурятии