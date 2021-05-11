В Бурятии во время майских праздников на дорогах погибли 2 человека

Кроме того, за выходные задержали 261 пьяных водителей



В Бурятии в праздничные дни с 1 по 10 мая на дорогах республики произошло 162 аварии. В 22 из них пострадали участники дорожного движения. В частности, двое человек погибли, 25 - ранены.



Вместе с тем, за 10 праздничных дней сотрудники ГИБДД остановили 261 пьяных лихачей. При этом 47 нарушителей попались на пьяной езде уже повторно. 170 из них привлекли к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ.



Всего за праздничные дни ГИБДД выявили 4270 нарушений ПДД. Управление ГИБДД МВД Бурятии напоминает всем участникам дорожного движения строго соблюдать ПДД, исключить любую возможность управления транспортным средством в нетрезвом виде. Информацию о нетрезвых водителях либо управляющих транспортом, будучи лишенными такого права, можно передать в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 29-29-02, 29-29-99.





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