В Улан-Удэ ущерб от пожара в «АвтоТрейде» оценили в 100 миллионов рублей

Предположительно, возгорание произошло из-за брошенного окурка





Причиной пожара на складе компании «АвтоТрейд», вероятнее всего, cтал выброшенный в мусорную кучу окурок со стороны персонала или клиентов частного автосервиса по замене автомобильных масел. Эта органиазция расположена по соседству с «АвтоТрейдом». Об этом «Номер один» сообщил источник из ООО «АвтоТрейд-Ирк».