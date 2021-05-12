В Улан-Удэ ущерб от пожара в «АвтоТрейде» оценили в 100 миллионов рублей

Предположительно, возгорание произошло из-за брошенного окурка
Причиной пожара на складе компании «АвтоТрейд», вероятнее всего, cтал выброшенный в мусорную кучу окурок со стороны персонала или клиентов частного автосервиса по замене автомобильных масел. Эта органиазция расположена по соседству с «АвтоТрейдом». Об этом «Номер один» сообщил источник из ООО «АвтоТрейд-Ирк».
Напомним, что пожар, произошедший 19 апреля в магазине-складе крупнейшего поставщика автозапчастей в Бурятии «АвтоТрейд», стал одним из крупнейших ЧС в регионе за последние годы. Тогда за несколько часов сгорело здание, а огонь пришел со стороны другого арендатора.
- Мы арендовали это помещение по адресу: проспект Автомобилистов, 21 г. Арендодатель предлагал взять в аренду все здание, но тогда нам не требовалось столько площади, - рассказывает наш источник. - И тогда часть помещений, с торца здания, передали в аренду стороннему сервису по замене масла.
В итоге именно со стороны автосервиса и пошел огонь, охвативший здание и приведший к общему ущербу в размере около 100 млн рублей.
Дело в том, что работники соседнего, «масляного» автосервиса, не особо утруждая себя вывозом мусора, выкидывали возле входа в здание... отработанные масляные фильтры. Там же, вдоль забора, кидали промасляную бумагу и тряпки, использованные в работе. Довершали картину абсолютного пренебрежения нормами противопожарной безопасности и брошенные там же деревянные поддоны. И когда курильщик, скорее всего, один из клиентов сервиса, бросил окурок на землю и уехал, огонь постепенно охватил кучи промасляного мусора и подобрался к зданию.
Добавим, что на месте пожара до сих пор находятся «артефакты разгильдяйства» - полуобгоревшие, лежащие возле здания кучи масляных фильтров. Далее огонь проник внутрь между щелей металлического профиля и поджег утеплитель, оказавшийся, на удивление, некачественным и горючим.
- Если бы с нашей стороны что-то загорелось, то мы бы быстро огонь потушили, в последнее время на предприятии уделяется большое внимание мерам реагирования на пожары, - сообщил работник «АвтоТрейда». - А когда у соседей вспыхнул сервис с автомаслами, то мы узнали об этом не сразу, а потом тушить уже было бесполезно, время они упустили.
Добавим, что компанию сама жизнь заставляет уделять большое внимание противодействию огню. В феврале сгорел магазин-склад «АвтоТрейд» в Красноярске с человеческими жертвами, расследуется уголовное дело.
В случае же с улан-удэнским пожаром, как сообщили «Номер один» в пресс-службе МВД Бурятии, дело не возбуждено, поскольку речь шла не о поджоге, а о неосторожном обращении с огнем. В ГУ МЧС по РБ не смогли оперативно ответить на запрос «Номер один» в связи с долгими праздниками.
Как сообщил наш источник, после разбора завалов сгоревший корпус будет отстроен заново и ориентировочно к сентябрю этого года снова передан в аренду «АвтоТрейду». А многомиллионный ущерб, скорее всего, попытаются взыскать с частного предпринимателя, возле ворот которого вспыхнул огонь.
Дмитрий Родионов, «Номер один»
Фото: МЧС Бурятии
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?