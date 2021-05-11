В Улан-Удэ волонтеры спасли собаку, упавшую в колодец

Как сообщили очевидцы, бездомный пес неделю просидел в коллекторе



Накануне участники волонтерского движения «Право на жизнь» опубликовали кадры спасения собаки из коллектора. Бездомный пес упал в открытый колодец и просидел в ловушке целую неделю. Неравнодушные горожане сообщили об этом зоозащитникам.



- Вчера мне скинули (сообщение) про собаку, что она сидит уже неделю в колодце. Сегодня вызвали Диму для спасения собачки. Слава богу, все закончилось хорошо, - написали на странице «Право за жизнь».



История произошла в районе 502-го километра. На кадрах видно, что как только пес оказался на свободе, оно сразу же убежал от своего спасителя.





фото: скриншот из видео