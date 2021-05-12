В Улан-Удэ ищут мужчину, укравшего телефон у школьницы

Момент преступления попал на видео





Днем 7 мая в полицию Улан-Удэ обратилась горожанка. Женщина сообщила, что при входе в торговый центр на ул. Ленина у ее 13-летней дочери из кармана пальто неизвестный мужчина похитил телефон. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 21-02-02, 8 (9025) 34-32-07 или 102 (112).









Приметы разыскиваемого: мужчина азиатской внешности, 30-35 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, короткая стрижка, лицо худощавое.Был одет: кепка белая с черным козырьком, куртка темно-синего цвета с белыми шнурками на капюшоне, синие джинсы и коричневые ботинки. При себе имел рюкзак.Фото и видео: МВД Бурятии