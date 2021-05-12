Жители Улан-Удэ боятся отпускать детей в школу

После трагических событий в Казани соцсети Бурятии заполонили обращения горожан
В социальных сетях Бурятии подняли вопрос безопасности в школах. Причиной стали трагические события в Казани, которые произошли накануне. Как писал «Номер один», там в школе № 175 произошла стрельба, прогремел взрыв. Погибли 9 человек, в их числе 7 детей, еще 21 человек доставлен в больницы.
Новость потрясла всю страну, в том числе наш регион. Улан-удэнцы задались вопросом – а защищены ли дети в школах?
- У нас в школе сидит женщина охранник в годах. Как она сможет защитить от террористов? Стоит металлоискатель вроде как и что дальше? Каждый год поборы в школе 1800 р с ученика в «Фонд школы» + 400р с ученика «на ремонт». Посчитаем? В школе около 2000 учеников. 1800*2000 = 3 600 000р. Из этих средств нельзя обеспечить хорошую охрану на 9 месяцев? Ремонт: 400 р * 2000 = 800 000 р. В туалетах нет шпингалетов, не во всех классах есть интерактивные доски, проекторы и прочая оргтехника, еда в столовой отстой. Может кто-то объяснить, куда уходят эти средства? – высказался улан-удэнец в паблике «Аноним 03».
- Почему у нас в стране для того, чтобы всё было как должно быть, нужно чтобы что-то произошло страшное? Детей жалко очень, - отмечают там же.
- Страшно ребенка в школу отправлять, у нас в школе охранником работает дедушка, - пишет улан-удэнка.
Как уже сообщалось, сегодня в школах Улан-Удэ начнется проверка безопасности. Проверки также пройдут в учреждениях дошкольного, дополнительного образования, культуры и спорта. Кроме того, классным руководителям поручено провести анализ соцсетей школьников, а также их тетрадей, учебников на наличие тревожных записей.
Однако к этой новости жители региона отнеслись неоднозначно. Многих волнует вопрос, почему активные действия принимают только после трагедий и почему такие обязательства должны брать на себя преподаватели, не имеющие соответствующих компетенций.
- Бурная деятельность начинается только после того, как что-то случится. Может, стоит регулярно проводить проверки зданий, где находятся наши с вами дети. И вместо бабушек и дедушек-вахтёров обеспечивать настоящую охрану. Хотя бы людей, которые в состоянии побежать, догнать или как-то дать отпор, - написал горожанин в паблике «Весь Улан-Удэ».
- Вот учителям делать нечего больше? Считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Как, как они будут проводить анализ, интересно? В первую очередь психологов грамотных в школу введите, не как развлечение, а реально как решение проблем личности и коллектива. Этого больше всего не хватает в школах. Тогда и соцсети не нужно будет анализировать, - добавил другой улан-удэнец.
- Они собираются телефоны собирать и узнавать пароль, а потом рыться в его переписках? Эм... А разве люди не слышали, что там находится конфиденциальная информация, и как бы учителя даже не имеют право забирать и досматривать телефоны детей без их разрешения. У каждого ребенка должно быть личное пространство, если оно не заходит за рамки допустимого. А психологические тренинги и беседы на тему терроризма и запрещенного контента в интернете будут всем даже на пользу. Но всё же, досматривать соцсети - это я считаю неправильным, - высказала свою точку зрения еще одна горожанка.
фото: pixabay.com
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