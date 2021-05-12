В Бурятии юная сельчанка обокрала приятеля после застолья

На украденные деньги девушка погуляла в кафе и устроила шоппинг



В Бурятии привлекут к уголовной ответственности 18-летнюю жительницу Иволгинского района. Девушку подозревают в краже мобильного и денежных средств.



По предварительной информации, в ночь с 2 по 3 мая жительница села Поселье распивала спиртное в компании приятелей. Однако, между ее подругой и хозяином квартиры возник конфликт, из-за чего гостьи решили уйти.



- Собираясь, девушка похитила сотовый телефон владельца жилища, который тот в ярости бросил на пол. В последующем она, зная пароль, разблокировала экран гаджета и посредством онлайн-банкинга перевела со счета потерпевшего все сбережения - около 14 тысяч рублей, - пояснили в МВД Бурятии.



Как выяснилось, затем девушка с приятелем на похищенные деньги оплачивали заказы еды в кафе и покупки в магазинах.



- В настоящее время гаджет у нее изъят. В содеянном злоумышленница призналась. Она нигде не учится и официально не трудоустроена. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 п «г» ст. 158 УК РФ (Кража). Следствие продолжается.





фото: МВД Бурятии