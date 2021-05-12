В Бурятии сельчанин признался главе в убийстве

Пенсионер зарезал приятеля, которого приютил у себя в доме





Вечером 9 мая на улице в селе Ехэ-Цаган убили 37-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали 62-летнего односельчанина покойного. В ходе допроса пенсионер подробно рассказал об обстоятельствах учиненной им расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый проживал в селе один. В течение недели у него гостил знакомый односельчанин, который на протяжении нескольких дней употреблял спиртное и ночевал у пенсионера. Однако позже между хозяином и гостем стали происходить ссоры на бытовой почве.Вечером 9 мая, встретившись на улице возле ограды дома, они вновь стали ругаться, а затем подрались. В ходе потасовки пенсионер зашел в дом, взял нож, вернулся к противнику и нанес ему клинком несколько ударов в грудь и спину. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Очевидцы вызвали скорую и полицию, а обвиняемый направился к главе поселения и рассказал ему об убийстве.В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Фото: pixabay.com