Улан-Удэнец похитил самокат у девочки, чтобы подарить его соседскому ребенку

Свой поступок мужчина объяснил воздействием алкоголя





10 мая в полицию Улан-Удэ обратилась 46-летняя местная жительница и сообщила, что неизвестный похитил самокат ее 11-летней дочери. Девочка оставила его в тамбуре магазина самообслуживания, куда вместе с подругой пришла купить сладости. Ущерб составил 6,5 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения в торговой точке. На кадрах они увидели, как в помещение зашел мужчина и забрал с собой самокат. На следующий день 38-летний подозреваемый был задержан правоохранителями, а похищенное изъято.Мужчина признался, что похитил самокат под действием алкоголя, чтобы подарить его соседскому ребенку. Однако вручить «подарок» горожанин не успел.Как сообщили в МВД Бурятии, ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Нигде не работает. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com