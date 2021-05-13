В Бурятии пьяный подросток на мопеде попал под «Лэнд Крузер»

Кроме начинающего байкера травмы получил его пассажир





Вчера ночью на ул. Комарова в поселке Джида 69-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» совершил столкновение с мопедом «Рэйсер» под управлением 16-летнего парня. В результате ДТП травмы получили водитель мопеда и его 18-летний пассажир, который был без мотошлема.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, подросток не имел водительских прав и к тому же был пьян. На место происшествия вызвали мать несовершеннолетнего, в присутствии которой проведено освидетельствование (результат показал 0,44 мг/л). Материалы по данному факту будут направлены в районную комиссию по делам несовершеннолетних для принятия правового решения.







Также к административной ответственности за передачу мопеда лицу, заведомо не имеющему водительских прав, привлечен отец подростка.Фото: ГИБДД Бурятии