С начала года на дорогах Бурятии погибли 17 человек

В половине смертей виноваты пьяные водители



С начала года на дорогах Бурятии зарегистрировано свыше 200 ДТП с пострадавшими. Как сообщает МВД республики, большая часть ДТП произошла из-за нарушений водителями Правил дорожного движения. Из-за неосторожности автолюбителей случилось 182 ДТП, пострадали 228 человек, а погибли – 17. При этом, в 38 авариях водители находились в нетрезвом виде – из-за них погибли 9 человек, а травмы получили 48 жителей.



- По итогам 4 месяцев сотрудниками ГИБДД при надзоре за дорожным движением от права управления транспортными средствами отстранены более 2,5 тысяч водителей с признаками опьянения, - сообщили в МВД Бурятии.



Кроме того,10 аварий спровоцировали пьяные пешеходы. Всего по вине горожан, нарушивших ПДД, произошло 28 аварий. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 1600 пешеходов.



Несовершеннолетние в возрасте до 16 лет пострадали в каждой девятой аварии. В целом травмы получили 27 детей и подростков, уточняют в ведомстве. Как показал анализ, самыми распространенными видами происшествий стали: столкновения транспортных средств - 74 ДТП и наезды на пешеходов – 71 факт. Однако, в текущем году в республике зафиксирована тенденция к снижению основных показателей аварийности.



- Количество ДТП в республике за 4 месяца текущего года снизилось на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 253 до 213). Количество погибших в них людей - на 7,7% (с 25 до 24), раненых – на 25,7% (с 339 до 252), - добавляют в МВД Бурятии.



В целом, за прошедший период к административной ответственности за нарушения ПДД по итогам 4 месяцев привлечено свыше 150 тысяч водителей, из них 98 тысяч - по штрафам, зафиксированным с помощью дорожных видеокамер.



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