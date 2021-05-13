В Бурятии нашли тело второго утонувшего в реке всадника

Погибшего мужчину искали несколько дней





Вчера в Бурятии спасатели возобновили поиски утонувшего на реке Джида 42-летнего мужчины. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в результате тело было найдено в 10 метрах от берега. Его передали полицейским.