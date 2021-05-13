В Бурятии нашли тело второго утонувшего в реке всадника

Погибшего мужчину искали несколько дней
Вчера в Бурятии спасатели возобновили поиски утонувшего на реке Джида 42-летнего мужчины. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в результате тело было найдено в 10 метрах от берега. Его передали полицейским.
Напомним, несколько дней назад в Закаменском районе двое мужчин решили пересечь реку Джида верхом на лошади и утонули. Тело одного из них сразу же нашли неподалёку, его вынесло на берег.
Тело второго всадника искали три дня. Спасатели обследовали 30 км береговой линии и акватории реки. Однако найти погибшего мужчину тогда не удалось, после чего поиски были приостановлены.
Фото: pixabay.com
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