Жительница Улан-Удэ засудила владельца агрессивной собаки

Соседский пес напал на женщину, когда та возвращалась домой





В Советском районном суде завершилось рассмотрение дела по иску улан-удэнки к своему соседу. Женщину покусала собака мужчины, причем довольно сильно – на теле у нее остались шрамы, а одежда, в которой она была в тот момент, пришла в негодность.