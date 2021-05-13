Жительница Улан-Удэ засудила владельца агрессивной собаки

Соседский пес напал на женщину, когда та возвращалась домой
В Советском районном суде завершилось рассмотрение дела по иску улан-удэнки к своему соседу. Женщину покусала собака мужчины, причем довольно сильно – на теле у нее остались шрамы, а одежда, в которой она была в тот момент, пришла в негодность.
В начале сентября 2020 года улан-удэнка вечером возвращалась домой. Внезапно на нее со спины напал соседский пес. Женщина получила множественные укусы обеих ягодиц, левой половины поясницы. В травмпункте ей выставили основной диагноз: «открытая рана нижней части спины и таза», а также сопутствующие: укус или удар, нанесенный собакой, необходимость иммунизации против вирусной болезни. После нападения собаки пострадавшей пришлось посещать перевязочный кабинет и ставить прививки от бешенства.
Помимо вреда здоровью, женщине нанесен и материальный ущерб. Взбесившийся пес порвал куртку, сумку и спортивный костюм. Общий ущерб от порчи этих вещей женщина оценила в 20 тыс. рублей.
В этот же день она обратилась к участковому. В октябре административная комиссия Советского района Улан-Удэ привлекла владельца агрессивного пса к ответственности за совершение административного правонарушения по двум статьям КоАП. Мужчину оштрафовали на 2500 рублей.
Покусанная соседка заявлением участковому не ограничилась и решила наказать безответственного владельца домашнего животного построже, через суд.
В своем иске пострадавшая написала, что ей нанесен моральный вред, поскольку испытала сильный стресс, боль и страх. В настоящее время истец с чувством страха за себя и своих детей вынуждена проходить мимо дома ответчика, поскольку собака рычит, лает и кидается на забор.
На суде истец также пояснила, что в результате нападения у нее остались шрамы, после происшествия она теперь боится собак.
В качестве компенсации женщина потребовала от соседа возместить стоимость испорченной одежды в сумме 20 тыс. рублей и моральный ущерб в сумме 30 тысяч.
«При определении размера компенсации морального вреда суд учитывает обстоятельства причинения вреда истцу, которая испытала сильные физические и нравственные страдания, сильную физическую боль как в момент нападения собаки, так и на медицинских процедурах при лечении ран. Истец проходила лечение, был нарушен ее привычный образ жизни. На теле у истца остались шрамы, которые истец будет вынуждена скрывать, что, в силу индивидуальных особенностей истца, усугубляет ее страдания. Истец испытывает чувство страха при виде любых собак», - отмечается в материалах дела.
Суд принял решение удовлетворить иск пострадавшей улан-удэнки и взыскать с ответчика материальный ущерб в размере 20 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей, а также судебные расходы.
Напомним, на днях Верховный суд Бурятии присудил выплатить крупную компенсацию школьнику Цырену, на которого год назад напала собачья стая. Тогда окровавленного, истерзанного мальчика с большим трудом удалось вырвать соседям у собачьей стаи. Ребенка привезли в Детскую клиническую больницу, где оперировали под общим наркозом почти четыре часа. У мальчика диагностировали сотрясение головного мозга, многочисленные раны головы, ног, туловища.
25 февраля этого года Советский районный суд вынес решение о выплате администрацией города Улан-Удэ Цырену и его родным компенсации порядка 500 тыс. рублей. Однако правозащитник обжаловал судебное решение в Верховном суде. В общей сложности семья мальчика получит 720 тыс. рублей. Юрист Виталий Хонихоев призывает всех жителей республики, пострадавших от нападений бродячих собак, также обращаться в суды.
- В суде представители администрации города пытались уйти от ответственности, говоря, что своей вины в случившемся не усматривают. Но нам удалось доказать, что Цырен пострадал именно из-за того, что в городе сегодня существует такая опасная ситуация с бродячими собаками. Интересно, что на суде представитель мэрии признался, что, мол, они ничего не могут сделать с этой проблемой. А куда тогда дели 107 млн рублей, потраченных на эту «работу» только за последние пять лет? То есть как отвечать за увечья ребенка, то они тут ни при чем. А как брать деньги из республиканского бюджета, так первые. Если вы не можете работать, то создавайте фонд для помощи пострадавшим от укусов и оттуда выплачивайте людям. Зачем тратить миллионы впустую? – задается вопросом Виталий Хонихоев.
Лариса Ситник, «Номер один»
Фото: pixabay.com
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