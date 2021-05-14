В Улан-Удэ травмированного в детсаду ребенка обвинили в легкомыслии

Учреждение пыталось доказать, что его воспитанница виновата сама





Мать ребенка, получившего травму в детском саду, обратилась в суд с законным требованием призвать дошкольное учреждение к ответственности. Представители сада повели себя странно: они попытались обвинить во всем ребенка. Мол, инцидент произошел из-за легкомысленности воспитанника. Впрочем, попытка закончилась провалом.

Травму девочка получила во время прогулки в детском саду. Врачи диагностировали перелом, и в общей сложности малышка провела в неподвижном состоянии 28 дней. Ей сделали три операции, две из них под наркозом, что не могло пройти без последствий: у нее начались проблемы с памятью и другие печальные последствия для здоровья.Мать девочки все это время ухаживала за ней, из-за чего не могла работать. В итоге женщина обратилась в суд, требуя от садика, во-первых, компенсировать ущерб в размере 200 тыс. рублей, во-вторых, недополученную заработную плату – более 27 тыс. рублей.На суде представитель детского сада отказалась признавать вину учреждения и уверяла, что у них соблюдены все меры безопасности детей.«Каждый работник учреждения проходит инструктаж, по представленным перечням проводятся беседы по охране жизни и здоровья с каждым воспитанником в каждой группе», - излагает суд позицию детсада.В день, когда случилось несчастье, воспитательница вывела группу детей на прогулку. По словам сотрудников садика, дети «изъявили желание играть на спортивном сооружении», соответствующем всем требованиям безопасности.«Детский комплекс предназначен для детей старшего дошкольного возраста. Покрытие игровой площадки травянистое, естественное. После несчастного случая оказали медицинскую помощь, вызвали скорую помощь, когда (пострадавшая девочка. – Прим. ред.) находилась в лечебном учреждении, навещали ее, поддерживали», - рассказала суду представитель детсада.Допросил суд и воспитательницу, которая в тот день должна была присматривать за детьми. Выяснилось, что она подменяла другую воспитательницу, взявшую выходной.«Во время утренней прогулки в 10 часов 45 минут дети выходят на прогулку по очереди, каждая прогулка делится на тематические части, например, наблюдение за природой, игровая, самостоятельная деятельность по интересам, когда дети разделяются на подгруппы и играют. Прогулка проходила по плану, дети наблюдали за природой, затем была совместная подвижная игра, и во время третьей части дети разделились по интересам», - рассказала работница садика.По ее словам, девочка вместе с другими детьми решила поиграть на шведской стенке.«В связи с тем, что в этот день не проводили спортивных мероприятий, специальных упражнений, то подстраховкой детей на спортивном сооружении не занималась. За десять минут до конца прогулки находилась в центре площадки и наблюдала за всеми детьми. Когда заканчивается прогулка, дети со всех групп, начиная с младшей, заходят по очереди, чтобы не было скученности и столпотворения. Старшая группа заходит последней. После того как младшая группа зашла в помещение, начала собирать детей. В этот момент подбежали девочки и сообщили, что (пострадавшая малышка. – Прим. ред.) неудачно спрыгнула. Момента падения не видела, находилась в центре игровой площадки на расстоянии 3,5 - 4 метра до ребенка», - описала произошедшее воспитательница.На помощь пришли другие, более опытные воспитатели, которые отнесли девочку в медпункт и вызвали скорую.Вызвали в суд и представителей районного управления образования. Которые, с одной стороны, признали вину детского садика, заявив, что по итогам служебного расследования заведующую привлекли к ответственности. С другой - требовали отказать матери в иске, мотивируя это тем, что «вины воспитателя нет, она исполнила свои обязанности в полном объеме». Хотя иск был подан не к воспитателю, а к детсаду в целом.Суд, внимательно изучив позиции сторон и доказательства по делу, сделал несколько выводов. Во-первых, что детский сад обязан «организовать и создать безопасные условия для пребывания ребенка, обеспечивающие охрану его жизни и укрепление физического и психического здоровья». Во-вторых: «Причина несчастного случая - нарушение правил безопасности, несчастный случай был связан с образовательной деятельностью». И финальный: «Детский сад должен нести ответственность за причиненный вред, поскольку такой вред причинен в период нахождения несовершеннолетнего ребенка под надзором образовательного учреждения, которое… отвечает за его жизнь и здоровье… Несчастный случай произошел по причине ненадлежащего и недостаточного надзора работниками образовательного учреждения за малолетним».Правда, размер компенсации, который просила мать девочки, судьи уменьшили до 150 тыс. рублей.Однако детсад с таким решением не согласился и обжаловал его в Верховном суде. Представители дошкольного учреждения требовали уменьшить компенсацию «с учетом принципа разумности и справедливости».«Суд первой инстанции не учел, что в настоящее время состояние здоровья ребенка полностью восстановлено. Также полагаем, что судом первой инстанции не принято во внимание, что травмирование ребенка было связано и с его легкомысленностью. Полагаем, что в указанной ситуации имела место неосторожность со стороны самого потерпевшего, что в совокупности с вышеперечисленным влечет уменьшение размера компенсации морального вреда», - заявили представители садика.Обвинять ребенка в легкомысленности – это, пожалуй, новое слово в юриспруденции. Однако судьи Верховного суда такой «инновационный» подход к толкованию закона не оценили.«Доводы жалобы о том, что судом первой инстанции не учтено, что травмирование ребенка связано с его легкомысленностью, имела место неосторожность со стороны самого потерпевшего и в настоящее время состояние здоровья ребенка полностью восстановлено, подлежат отклонению как основанные на неверном толковании норм материального права. Оснований для вывода о легкомысленном поведении ребенка, его неосторожности не имелось, поскольку судебными инстанциями, безусловно, установлено, что малолетний ребенок находился под надзором детского дошкольного учреждения», - решил Верховный суд и оставил решение первой инстанции в силе.Вообще, ситуация выглядит странной даже без неожиданного заявления о «легкомысленности» ребенка. Ведь, по логике, такие учреждения должны сами, без всяких судов компенсировать родителям свои ошибки. Тем более когда речь идет о здоровье детей. Но действующая ныне система такова, что только самые пробивные, кто не боится ходить по судам и сражаться до конца, получают компенсации. Если нет боевого духа, сил, времени и желания бороться за положенное по закону, то виновные отделаются разве что выговором. И не факт, что будут хотя бы официальные извинения.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: pixabay.com