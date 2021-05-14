Присяжные признали жителя Бурятии виновным в убийстве

Мужчина из ревности застрелил знакомого и закопал его тело в лесу



В Кижингинском районе коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении жителя Заиграевского района. Он признан виновным в убийстве.

Преступление произошло в апреле прошлого года. Житель поселка Усть-Баргузин приехал на своем автомобиле «Хонда Фит» в село Новокижингинск, где он раньше долго жил, к друзьям. В гостях он оставался до 12 апреля, после чего бесследно исчез. Позже в Улан-Удэ на одной из улиц обнаружена машина пропавшего молодого человека.



Преступление удалось раскрыть



Как выяснилось, утром 12 апреля обвиняемый приехал в Новокижинкинск, чтобы навестить малолетнюю дочь. На окраине деревни он повстречал знакомого на автомобиле, которого он считал любовником своей бывшей сожительницы. Обвиняемый сел к нему в салон, стал беседовать, а затем в ходе возникшей ссоры схватил находившееся в машине самодельное оружие, похожее на пистолет, приставил дуло к голове противника и выстрелил. Потерпевший скончался на месте. Злоумышленник пересел за руль и на автомобиле покойного скрылся. В лесу возле своей деревни он закопал тело, позже отогнал машину в Улан-Удэ и бросил возле одного из жилых домов. Ключи от машины он уничтожил при помощи точильного станка. Также пытался сточить пистолет, от которого осталось одно дуло.



Как сообщили в прокуратуре Бурятии, подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы. Окончательное наказание виновному определит суд.



Фото: «Номер один» Преступление произошло в апреле прошлого года. Житель поселка Усть-Баргузин приехал на своем автомобиле «Хонда Фит» в село Новокижингинск, где он раньше долго жил, к друзьям. В гостях он оставался до 12 апреля, после чего бесследно исчез. Позже в Улан-Удэ на одной из улиц обнаружена машина пропавшего молодого человека.Преступление удалось раскрыть спустя несколько месяцев благодаря кропотливой работе следователей и сотрудников уголовного розыска. К убийству оказался причастен 27-летний житель Заиграевского района. Его задержали. Мужчина сознался и указал место захоронения в лесу, где сыщики обнаружили тело потерпевшего с огнестрельным ранением головы.Как выяснилось, утром 12 апреля обвиняемый приехал в Новокижинкинск, чтобы навестить малолетнюю дочь. На окраине деревни он повстречал знакомого на автомобиле, которого он считал любовником своей бывшей сожительницы. Обвиняемый сел к нему в салон, стал беседовать, а затем в ходе возникшей ссоры схватил находившееся в машине самодельное оружие, похожее на пистолет, приставил дуло к голове противника и выстрелил. Потерпевший скончался на месте. Злоумышленник пересел за руль и на автомобиле покойного скрылся. В лесу возле своей деревни он закопал тело, позже отогнал машину в Улан-Удэ и бросил возле одного из жилых домов. Ключи от машины он уничтожил при помощи точильного станка. Также пытался сточить пистолет, от которого осталось одно дуло.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы. Окончательное наказание виновному определит суд.Фото: «Номер один»