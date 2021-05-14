В Бурятии на Гусином озере всплыл труп дедушки

Тело погибшего заметил случайный прохожий



12 мая случайный прохожий обнаружил всплывшее тело на озере Гусиное. На место происшествия выехал отряд Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. «Недалеко от берега я вижу всплывшее тело человека» - сообщил очевидец.



- Спасатели незамедлительно выдвинулись на место происшествия и достали тело мужчины из воды в 10 метрах от берега, - сообщили в Республиканском агенстве ГО и ЧС.



Погибшим оказался 65-летний мужчина. Спасатели передали его тело сотрудникам полиции. Сейчас выясняются обстоятельства смерти пожилого человека.





фото: pixabay.com