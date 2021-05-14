Две жительницы Улан-Удэ стали жертвами лже-полицейских

Горожанки отдали мошенникам свои сбережения





Днем 13 мая в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 72-летней горожанки о том, что она стала жертвой мошенников.

Пенсионерка рассказала, что накануне ей на телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился полицейским и сообщил, что у него «в производстве находится уголовное дело по факту мошенничества, а в настоящий момент подозреваемые пытаются похитить с ее счета деньги. Для того, чтобы обезопасить свои сбережения, ей необходимо снять все деньги со своего счета и положить их на защищенную ячейку, которую создали специально для нее». При этом мнимый сотрудник правоохранительных органов категорически запретил сообщать о происходящем своим родственникам и знакомым под предлогом того, что это может помешать поимке злоумышленников и пригрозил пенсионерке уголовной ответственностью за распространение информации. Женщина отметила, что звонивший был очень убедителен и окончательно вошел в доверие просьбой никому не сообщать данные карты и CVC-код.Позже пенсионерку соединили с «сотрудником безопасности банка», который проинструктировал ее, как перевести свои средства на «специальный резервный счет».После того, как горожанка в несколько этапов перевела все свои сбережения злоумышленникам, они перестали выходить на связь. В общей сложности она перевела более 29 тысяч рублей.Чуть позже в полицию поступило сообщение от еще одной горожанки. 40-летняя женщина рассказала, что ее обманули аналогичным способом. В результате улан-удэнка потеряла около 63 тысяч рублей.По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.Как отметили в МВД Бурятии, мошенники могут представляться именами действующих сотрудников полиции. Кроме того, они используют специальные средства IP-телефонии, которые подменяют номер телефона. При входящем звонке он выглядит как реальный номер правоохранительных или банковских структур.Фото: «Номер один»