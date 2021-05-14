В Бурятии пограничники устроили «дуэль» на лопатах

Драка между командиром и подчиненным закончилась уголовным делом





Когда между командиром и подчиненным нет уважения, служба к добру не приведет. В Бурятии произошел возмутительный случай, подтвердив эту истину. Скандал случился на пограничной заставе. Где - не разглашается, но, по всей видимости, это не армейская, а одна из частей погранслужбы ФСБ России.

В рукопашную схватку вступили начальник группы материально-технического обеспечения - старшина отделения (пограничной заставы) и пограничник-контрактник. История показывает, как легко вспыхивают обиды и насколько стремительно может развиваться конфликт.В тот день начальник находился в суточном наряде дежурным по погранзаставе. Все шло по давно накатанным рельсам: получил табельный «Ярыгин», снарядил магазин патронами, вставил в пистолет, взял запасной магазин, надел кобуру и т. д. Утром начал проводить рутинную, можно сказать, процедуру – развод военнослужащих по контракту на хозяйственные работы.Ничего не предвещало неприятностей, как вдруг начальник увидел, что один из подчиненных пришел одетым в маскировочный халат. Посчитав это нарушением, старшина разозлился и обрушился на того с претензиями, в грубой форме выражая свои замечания.Подчиненный повел себя сдержанно (назовем его Сергей Иванов), выслушал начальника, пререкаться не стал. Вокруг были другие военнослужащие. Видимо, решил поговорить позднее, когда старшина остынет.В качестве работы ему и еще двум другим бойцам выпало убыть на хозяйственный двор заставы и там очищать большими саперными лопатами деревянные опоры ограждения. Часа через два на место их работы прибыл старшина. Вспомнив о публичном утреннем разносе, Иванов воспользовался случаем и сказал ему, что на разводе замечание можно было сделать корректнее, без грубости и нецензурных выражений.Позднее, когда началось разбирательство, Иванов указывал, что ранее начальником отделения дано разрешение о возможности ношения военнослужащими маскировочного халата при выполнении хозяйственных работ.Командир отреагировал остро. Как рассказывали свидетели, он заявил подчиненному, что тот не имеет права делать такие замечания, и начал угрожать лопатой. Дальше больше. Старшина подошел к Сергею и толкнул его животом, да так, что человек попятился.Не стерпев, подчиненный подошел и тоже толкнул обидчика грудью. Вспыхнула драка. Командир ударил контрактника ногой, тот пнул в ответ. Позднее очевидцы рассказывали следствию, что вышедший из себя командир достал из кобуры табельное оружие, снял с предохранителя и со словами, что застрелит Сергея, стал целиться из «Ярыгина» в подчиненного.Оказавшийся на прицеле контрактник понимал, что оружие заряжено и в нем полный магазин боевых патронов. Испугавшись, что разъяренный начальник его просто убьет, он стал бегать вокруг последнего, чтобы сбить прицел, уйти с линии возможного огня. Некоторое время начальник водил «стволом» за перемещавшимся военнослужащим, но потом все же убрал его в кобуру и вместо пистолета взял лопату. Сергей остановился и тоже взял лопату наизготовку. Схватка перешла в новую фазу. Свидетели рассказывали, что старшина атаковал подчиненного, а тот отбивался. По словам самого контрактника, удар был направлен ему в живот, но он его отбил… «Дуэль» закончилась тем, что подчиненный задел левую ногу командира, нанеся резаную рану.Увидев, что дошло до крови, в схватку вклинились двое других контрактников, они развели мужчин и успокоили драчунов.Вскоре об инциденте подчиненных узнал начальник отделения (пограничной заставы). О разыгравшихся событиях ему рассказал сам старшина. Встревожившись, начальник заставы прибыл на место ЧП, расспросил военнослужащих.По факту драки Иванов написал заявление в военную прокуратуру Кяхтинского гарнизона и попросил привлечь старшину к уголовной ответственности. Когда дело дошло до суда, армейская Фемида всем еще раз напомнила Устав внутренней службы Вооруженных сил РФ. Этот документ давно установил, что военнослужащие обязаны уважать честь и достоинство друг друга, не допускать грубости и издевательств. И начальник тоже не должен допускать бестактности и грубости в отношении подчиненных.«Подсудимый явно вышел за пределы своих должностных полномочий, поскольку не только нарушил приведенные требования Устава, но и совершил действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. При этом эти его действия, совершенные в присутствии других военнослужащих, повлекли не только существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов Иванова, но и, безусловно, унизили честь и достоинство потерпевшего, что, в свою очередь, повлекло его нравственные страдания», - констатировал суд.Через несколько недель после схватки старшина, проявивший агрессию, покинул ряды защитников Родины. В сумме он прослужил около 23 лет. Можно сказать, отдал этой профессии большую часть сознательной жизни. Увы, конец службы оказался грустным.В части его характеризовали положительно. Ранее судим не был, имеет семью, в предосудительных поступках не замечен. На психиатрическом, наркологическом учете не числился.Что же случилось с военным? Мы не исключаем, что по причине долгой работы в очень централизованной командной системе у него произошла некоторая профессиональная деформация. Видимо, постепенно размылись представления о границах допустимого, появилось чувство если не вседозволенности, то чего-то похожего. Жаль, что это произошло незаметно для вышестоящего командования, что никто ему вовремя не напомнил о правилах. А напоминать на скамье подсудимых уже поздновато.У старшины не было отягчающих обстоятельств, но было смягчающее. Однако детали случившейся схватки не позволили суду применить статью об изменении категории совершенного преступления на менее тяжкую. Судя по всему, роль сыграло то, что старшина схватился за огнестрельное оружие и угрожал им подчиненному.Приговор вынесен по ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий») – три года два месяца лишения свободы с лишением права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, связанного с руководством подчиненными - сроком на один год. Лишение свободы провозглашено условным. Исходя из знакомой нам практики уголовных приговоров военных судов, этот можно считать весьма суровым.Осужденный подал апелляционную жалобу, но вторая инстанция оставила приговор без изменения.Петр Санжиев, «Номер один»Фото: russianstock.ru