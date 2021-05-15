В Бурятии тушили два лесных пожара

Причина обоих - неосторожное обращение с огнем
За прошедшие сутки на территории Бурятии обнаружено два лесных пожара - в Иволгинском районе и Тункинском нацпарке. Они возникли из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работало 49 человек из числа лесной охраны и привлечённых. Задействовано 10 единиц спецтехники.
Общая площадь, пройденная огнём, составила почти 6 га.
Лесной пожар в Иволгинском районе ликвидирован. В Тункинском нацпарке возгорание локализовано, продолжаются работы по его дотушиванию.
Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает - в республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности запрещено. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 8 (3012)20-44-44.
Фото https://pixabay.com/ru/
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