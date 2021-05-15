Жительницы Иркутской области, заинтересовавшись быстрым заработком в сети, «подарили» лжеинвестору более 100 тысяч рублей



Полицейские предупреждают о резком росте числа мошенничеств в социальной сети «Инстаграм». Тревогу правоохранителей вызывают предложения аферистов об инвестировании. Только за минувшие двое суток в дежурную часть полиции региона поступило 11 сообщений о хищениях денежных средств у жительниц города Усть-Илимск.



Обманутые женщины заинтересовались пассивным заработком с доходом 70-130%. Узнав, что при вложении 10 тысяч рублей сумма выплаты составит от 17 до 23 тысяч рублей, а дивиденды будут начислены в срок от 1 до 7 дней, каждая из жертв выполнила поставленное условие, написав в «директ» требуемую фразу «Артур, дай шанс». Далее заполнила анкету и перевела деньги.



После перечисления средств, дальнейший диалог внезапно прекращался, а созданная странница оказалась удаленной. Общая сумма, которой лишились заявительницы, составляет около 100 тысяч рублей. В настоящее время по всем фактам полиция проводит доследственную проверку.



«Один из самых распространенных видов мошенничества для желающих быстрого заработка – игра на бирже. Вложил деньги и только успевай собирать проценты и дивиденды. Так заманчиво это звучит со слов аферистов. На самом деле многие азартные игроки, гонясь за прибылью, не только теряют свои сбережения, но и залезают в глубокую долговую яму. Прежде чем начинать играть на бирже, почитайте отзывы других пользователей этой платформы, возможно, после этого желание быстрой наживы приутихнет. Нужно помнить, что доход может быть гарантирован только по банковскому вкладу», – предупреждает подполковник полиции Анатолий Греков, заместитель начальника отдела по раскрытию имущественных преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий общеуголовной направленности УУР ГУ МВД РФ по Иркутской области.



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Полицейские предупреждают о резком росте числа мошенничеств в социальной сети «Инстаграм». Тревогу правоохранителей вызывают предложения аферистов об инвестировании. Только за минувшие двое суток в дежурную часть полиции региона поступило 11 сообщений о хищениях денежных средств у жительниц города Усть-Илимск.Обманутые женщины заинтересовались пассивным заработком с доходом 70-130%. Узнав, что при вложении 10 тысяч рублей сумма выплаты составит от 17 до 23 тысяч рублей, а дивиденды будут начислены в срок от 1 до 7 дней, каждая из жертв выполнила поставленное условие, написав в «директ» требуемую фразу «Артур, дай шанс». Далее заполнила анкету и перевела деньги.После перечисления средств, дальнейший диалог внезапно прекращался, а созданная странница оказалась удаленной. Общая сумма, которой лишились заявительницы, составляет около 100 тысяч рублей. В настоящее время по всем фактам полиция проводит доследственную проверку.«Один из самых распространенных видов мошенничества для желающих быстрого заработка – игра на бирже. Вложил деньги и только успевай собирать проценты и дивиденды. Так заманчиво это звучит со слов аферистов. На самом деле многие азартные игроки, гонясь за прибылью, не только теряют свои сбережения, но и залезают в глубокую долговую яму. Прежде чем начинать играть на бирже, почитайте отзывы других пользователей этой платформы, возможно, после этого желание быстрой наживы приутихнет. Нужно помнить, что доход может быть гарантирован только по банковскому вкладу», – предупреждает подполковник полиции Анатолий Греков, заместитель начальника отдела по раскрытию имущественных преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий общеуголовной направленности УУР ГУ МВД РФ по Иркутской области.Фото https://pixabay.com/ru/