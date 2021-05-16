В Улан-Удэ пьяный водитель Ауди сбил женщину

Пострадавшая получила травмы

15 мая вечером около 20 часов 41-летний водитель автомашины Ауди А6, следовал в состоянии алкогольного опьянения по автодороге со стороны п. Энергетик в направлении ул. Мокрова. В районе остановки общественного транспорта «140А кв-л» он совершил наезд на пешехода 1961 года рождения, которая шла по тротуару в попутном направлении."В результате ДТП женщина получила травмы и после осмотра медиками была отпущена домой. Показания алкотеста составили 1,51 мг/л", - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Бурятии.Всего, за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД задержали 24 водителя с признаками опьянения.Фото: пресс-служба ГИБДД Бурятии