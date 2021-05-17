За расистские оскорбления девушек из Бурятии возбуждено уголовное дело

Скандальный случай в Москве возможно дойдет до суда



В минувшую пятницу отдел полиции по Северному Тушино. Москвы возбудил уголовное дело. После лингвистической экспертизы и оформления побоев в травмпункте, одна из девушек признана потерпевшей.Уголовное дело возбуждено по факту оскорблений и нанесения побоев в отношении одной из женщин. Как стало известно «Номер один», вторая москвичка принесла извинения девушкам, и ей грозит административная ответственность.

Напомним, как сообщалось несколько недель назад, в социальных сетях разошелся скандальный видеоролик, на котором запечатлено, как две женщины оскорбляют двух уроженок Бурятии по национальному признаку. Женщины интересовались, откуда приехали девушки, при этом продолжая их поливать нецензурной лексикой. Событие произошло в одном из московских дворов. Девушка рассказала о конфликте в социальных сетях.

Кроме того, москвички спровоцировали драку. Когда девушки выронили вещь, одна из женщин наступила на нее и пнула в сторону, при этом смеясь.

Ситуация находится на контроле у полпредства Бурятии.







фото: скриншоты из видео