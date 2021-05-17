Жительницу Бурятии осудили за убийство извращенца

Мужчина домогался родной племянницы, которая задушила его мокрым полотенцем



В Бурятии Бичурский районный суд вынес приговор местной жительнице за убийство родного дяди. Перед трагическим инцидентом мужчина предложил родной племяннице вступить с ним в половую связь, а затем всячески оскорблял и избил девушку. Будучи выпившей, племянница задушила домогателя мокрым полотенцем.



- По результатам судебного следствия К. осуждена по части 1 статьи. 105 УК РФ (убийство) с назначением наказания в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - рассказали в пресс-службе ведомства.



В сообщении отмечено, что при назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств явку с повинной, аморальное и противоправное поведение потерпевшего.



Приговор не вступил в законную силу.





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