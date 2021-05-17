Житель Бурятии едва не убил своего брата

Во время пьяной ссоры мужчина несколько раз ударил противника ножом



Ссора двух братьев закончилась уголовным делом. Джидинский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который едва не убил своего брата.



Как сообщают в пресс-службе ведомства, подсудимый вместе с сожительницей и знакомыми устроил застолье, позднее к гулянью присоединился брат и будущий потерпевший. Во время посиделок братья поссорились, а затем начали драться. В итоге подсудимый схватил нож и несколько раз ударил гостя в жизненно-важные органы.



- Поводом для преступления явилось противоправное поведение потерпевшего, который спровоцировал возникший конфликт. Но при этом, К. совершил тяжкое преступление против жизни и здоровья своего брата, - сообщили в пресс-службе.



По итогу, один из братьев получил тяжкие повреждения, а второго приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.







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