В Иркутске росгвардеец застрелил местного жителя во время задержания

Мать погибшего заявила, что мужчина не оказывал сопротивления и получил пулю в спину



В Иркутсткой области набирает обороты скандал вокруг гибели местного жителя. Инцидент произошел на парковке клуба-ресторана «Дикая лошадь». В социальных сетях распространился ролик с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как сотрудники Росгвардии проводят задержание, а затем один из мужчин стреляет в задержанного и тот падает на землю.





В Следственном комитете по Иркутсткой области завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).



По предварительной версии, ночью 1 мая текущего года двое пьяных мужчин пришли в ночной клуб, расположенный на улице Якоби Иркутска. Охрана заведения не пропустила их в клуб, поэтому они начали вести себя агрессивно и вступили в конфликт с охранниками.



- В этот момент были вызваны сотрудники Росгвардии. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны предложили мужчинам проследовать в отдел полиции, на что они стали реагировать неадекватно. Сотрудник Росгвардии произвёл предупредительные выстрелы, однако один из мужчин не реагировал на требования сотрудников правоохранительных органов, продолжил оказывать физическое сопротивление. Позже произошел ещё один выстрел, в результате которого 29-летний мужчина погиб на месте происшествия, а также был ранен охранник ночного клуба. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в составе следователей СК России, криминалистов и сотрудников полиции, - гласит официальная версия произошедшего.



Однако, мать погибшего мужчины ищет свидетелей произошедшего в социальных сетях Иркутска. Женщина уверяет, что парня застрелили в спину.



- Мой сын договорился с сотрудником и позволил застегнуть наручники охраннику ночного клуба, но подошел сотрудник Росгвардии выстрелил ему в спину. У него осталось двое детей, - пишет мама убитого парня в «Инцидент.Иркутск».



Следователи СК России выясняют все обстоятельства случившегося. Назначены и проводятся необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.



фото: скриншот из видео