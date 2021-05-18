18.05.2021
Видео дня: Талая вода отрезала район Бурятии от «большой земли»

Видео дня: Талая вода отрезала район Бурятии от «большой земли»

Жители Оки запечатлели на видео мощную «реку», образовавшуюся на дороге

В социальных сетях распространилось видео, снятое в Окинском районе. На нем видно, что талые воды буквально отрезали путь для проезда автомобилистов. «Вот и приехали домой... Пешком даже не сможем пройти», - комментирует видео местный житель.



- Сегодня ночью на 91 км автодороги Орлик-Монды в местности Улзыта в 2,5 км от села Боксон в сторону Орлика размыт участок автодороги, - сообщают очевидцы в паблике «Okaonline».

Как информировал «Номер один», в Бурятии из-за резкого повышения температуры воздуха и активного таяния снега ограничено движение для всех видов транспорта на 91-м км автомобильной дороги Монды-Орлик. Введен режим ЧС.

фото: pixabay.com
Окинский район
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