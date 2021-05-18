Видео дня: Талая вода отрезала район Бурятии от «большой земли»

Жители Оки запечатлели на видео мощную «реку», образовавшуюся на дороге
В социальных сетях распространилось видео, снятое в Окинском районе. На нем видно, что талые воды буквально отрезали путь для проезда автомобилистов. «Вот и приехали домой... Пешком даже не сможем пройти», - комментирует видео местный житель.
- Сегодня ночью на 91 км автодороги Орлик-Монды в местности Улзыта в 2,5 км от села Боксон в сторону Орлика размыт участок автодороги, - сообщают очевидцы в паблике «Okaonline».
Как информировал «Номер один», в Бурятии из-за резкого повышения температуры воздуха и активного таяния снега ограничено движение для всех видов транспорта на 91-м км автомобильной дороги Монды-Орлик. Введен режим ЧС.
фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?